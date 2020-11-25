Роналду отреагировал на смерть Марадоны
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал смерть чемпиона мира 1986 года Диего Марадоны.
Легендарный аргентинский футболист скончался 25 ноября в возрасте 60 лет.
«Сегодня прощаюсь с другом, и мир прощается с вечным гением. Один из лучших на свете. Бесподобный волшебник. Он уходит слишком рано, но оставляет огромное наследие и пустоту, которую никогда не заполнить. Покойся с миром, ас. Ты никогда не будешь забыт», — написал Роналду в Twitter.
В качестве футболиста Марадона выступал за «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселону», «Наполи», «Севилью» и «Ньюэллс Олд Бойз». Всего в клубной карьере он забил 363 мяча в 687 матчах.
В составе национальной команды Аргентины он принял участие в 91 матче, в которых забил 34 мяча. По итогам чемпионата мира 1986 года Марадона был признан лучшим игроком турнира. На следующем мундиале форвард стал серебряным призером соревнований.
Будучи тренером, Марадона возглавлял сборную Аргентины, а также клубы «Аль-Васл», «Аль-Фуджайра», «Дорадос» и «Химнасия».
Ранее нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о смерти Марадоны.
Hoje despeço-me de um amigo e o Mundo despede-se de um génio eterno. Um dos melhores de todos os tempos. Um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca serás esquecido.���� pic.twitter.com/WTS21uxmdL— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 25, 2020