Адвокат арбитра: Широков — преступник и должен сидеть в тюрьме

Адвокат Александр Островский, который представляет интересы футбольного арбитра Никиты Данченкова, рассказал о ходе дела против бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, передает Sport24.

По словам адвоката, сторона Данченкова добивается переквалификации дела, потому что считает, что умысел футболиста был направлен на убийство. Островский отмечает, что если бы Широков не был бы известным футболистом, то не было бы внимания со стороны СМИ.

«Преступник должен сидеть в тюрьме» — добавил он.

Напомним, что 10 августа на любительском турнире «Кубок Селебрити» Широков набросился на арбитра, ударил его кулаком в лицо и бросился добивать ногами.

15 сентября в отношении футболиста было заведено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

11 ноября сторона Данченкова подала жалобу генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову о переквалификации уголовного дела в отношении Широкова на покушение на убийство.

Ранее сообщалось, что Широков прибыл на первое судебное заседание по делу об избиении арбитра.