Главный тренер «Динамо» прокомментировал поражение от «Барселоны» в Лиге чемпионов

Каталонская «Барселона» обыграла киевское «Динамо» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча проходила в Киеве и завершилась со счетом 4:0.

В составе «Барселоны» забитыми мячами отметились Серджино Дест, Мартин Брайтвайт (2) и Антуан Гризманн.

После игры главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал поражение своей команды, передает официальный сайт киевского клуба.

По словам тренера, первый тайм был сыгран хорошо и «Динамо» практически удалось перекрыть все подходы к воротам, но потеря мяча в центре поля во втором тайме привела к тому, что после едва ли не первого удара в створ ворот команда пропустила. Луческу отмечает, что футболисты «Барселоны», используя скорость и технику, создавали моменты в матче.

«Мне очень не понравилось, что после второго мяча команда фактически опустили руки и перестала верить», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» потерял шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов.