Роднина прокомментировала отстранение российского футболиста от игр в США

Экс-фигуристка Ирина Роднина прокомментировала отстранение российского футболиста Валерия Сарамутина от игр в США за отказ преклонить колено, передает «СЭ».

Напомним, Сарамутин выступает за клуб «Остин Боулд». Игрок отказался поддержать акцию Black Lives Matter перед матчем своей команды.

«Я не знаю, какой у него контракт. У каждого своя ситуация. Команда может выставлять свои условия. Они же тоже подписывают соглашения с федерациями, со спонсорами», — сказала Роднина.

Ранее в РФС прокомментировали отстранение Сарамутина от игр в США.