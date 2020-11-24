Вратарь «Краснодара» Городов попал в стартовый состав на игру с «Севильей»

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Стали известны стартовые составы на матч Лиги чемпионов между «Краснодаром» и испанской «Севильей».

«Краснодар»: Городов, Мартынович, Газинский, Смольников, Классон, Сулейманов, Берг, Кайо, Рамирес, Кабелла, Ольссон.

«Севилья»: Вацлик, Окампос, Ракитич, Эскудеро, Кунде, Оскар Родригес, Мунир, Де Йонг, Диего Карлос, Гудель, Фернандо.

Встреча начнется в 20.55 мск. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее «Краснодар» победил «Тамбов» в матче 15-го тура РПЛ.