Вратарь «Краснодара» Городов попал в стартовый состав на игру с «Севильей»
Андрей Черников
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Стали известны стартовые составы на матч Лиги чемпионов между «Краснодаром» и испанской «Севильей».
«Краснодар»: Городов, Мартынович, Газинский, Смольников, Классон, Сулейманов, Берг, Кайо, Рамирес, Кабелла, Ольссон.
«Севилья»: Вацлик, Окампос, Ракитич, Эскудеро, Кунде, Оскар Родригес, Мунир, Де Йонг, Диего Карлос, Гудель, Фернандо.
Встреча начнется в 20.55 мск. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.