В Генпрокуратуре потеряли жалобу о переквалификации дела Широкова

Александр Островский, адвокат футбольного арбитра Никиты Данченкова, рассказал о том, что в Генпрокуратуре потеряли жалобу о переквалификации дела против футболиста Романа Широкова, передает Sport24.

Напомним, в августе 2020 года игрок напал на судью во время матчей любительских команд. 11 ноября была подана жалоба на имя генерального прокурора России Игоря Краснова о переквалификации уголовного дела на покушение на убийство.

«В Генпрокуратуре потеряли жалобу, которая была зарегистрирована ими же. Оно было с отметкой, что оно зарегистрировано. Получается, либо там жулики, либо заявление потеряно», — сказал Островский.

Островский отметил, что они будут обращаться в Генпрокуратуру, чтобы там провели внутреннее расследование по факту потери жалобы.

Ранее сообщалось, что суд рассмотрит дело Широкова в особом порядке.