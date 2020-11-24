Умер заслуженный тренер СССР и России по биатлону Михаил Ткаченко, сообщает сайт Союза биатлонистов России (СБР).

Ему было 67 лет.

«С 2014 года Ткаченко пришлось бороться с тяжелой болезнью. До последних месяцев жизни он выходил на тренерскую биржу. Держал связь со спортсменами и коллегами по тренерскому цеху», — говорится в заявлении.



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