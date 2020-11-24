Костя Цзю сделал прогноз на бой Тайсон — Джонс

Экс-абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю высказался о будущей схватке легендарных боксеров Майка Тайсона и Роя Джонса.

54-летний Тайсон и 51-летний Джонс проведут выставочный бой 28 ноября.

«Не думаю, что Рой каким-то образом остановит Майка. Тайсон до сих пор очень мощный. Те удары, которые он наносит, могут быть и наверняка будут основополагающими — бой остановят очень быстро. Такова моя точка зрения», — цитирует Цзю «РЕН ТВ».

Напомним, что Тайсон последний раз бился в 2005 году: тогда американец досрочно проиграл Кевину Макбрайду. Рой Джонс же в 2018 году победил Скотта Сигмона.

Ранее Петр Ян снялся с боя на UFC 256.