Костя Цзю сделал прогноз на бой Тайсон — Джонс
Анатолий Ильинский
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Экс-абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю высказался о будущей схватке легендарных боксеров Майка Тайсона и Роя Джонса.
54-летний Тайсон и 51-летний Джонс проведут выставочный бой 28 ноября.
«Не думаю, что Рой каким-то образом остановит Майка. Тайсон до сих пор очень мощный. Те удары, которые он наносит, могут быть и наверняка будут основополагающими — бой остановят очень быстро. Такова моя точка зрения», — цитирует Цзю «РЕН ТВ».
Напомним, что Тайсон последний раз бился в 2005 году: тогда американец досрочно проиграл Кевину Макбрайду. Рой Джонс же в 2018 году победил Скотта Сигмона.