Лодыгин поделился ожиданиями от матча «Лацио» — «Зенит»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Юрий Лодыгин поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов между сине-бело-голубыми и римским «Лацио», передает официальный сайт «орлов».

Встреча состоится 24 ноября.

«Зенит» может победить на «Стадио Олимпико». Он обязан это сделать, у них не так много альтернатив. В Серии А «Лацио» всегда был на первых ролях. Победит тот, кто допустит меньше ошибок.», — сказал Лодыгин.



Ранее Лодыгин рассказал о неуважении в «Зените».