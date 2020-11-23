Вратарь «Зенита» Кержаков высказался об игроке «Лацио» Иммобиле
Андрей Черников
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Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался об игроке римского «Лацио» Чиро Иммобиле, передает РИА «Новости».
Напомним, команды сыграют 24 ноября в Лиге чемпионов.
«Иммобиле не нуждается в представлении. Это высококлассный форвард с очень хорошим открыванием за спину. Мы смотрим Серию А, поэтому знаем его сильные стороны», — сказал Кержаков.
Ранее Кержаков отреагировал на скандал вокруг Артема Дзюбы.