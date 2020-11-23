Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о жизни в Чечне, передает «Все про спорт».

«В Чечне я занимался только спортом, жил в золотой клетке. Лучше буду жить там, в спокойном регионе. Заниматься спортом и побеждать», — сказал Емельяненко.

Спортсмен отметил, что сейчас живет в Москве.



Ранее Александр Емельяненко жестко ответил бизнесмену Герману Стерлигову за критику MMA.