Губерниев поддержал российского футболиста, не преклонившего колено в США

Российский журналист Дмитрий Губерниев поддержал российского футболиста Валерия Сарамутина, который выступает за американский клуб Остин «Боулд», не преклонившего колено перед матчем своей команды.

Напомним, хавбека отстранили от игр.

«Нельзя бороться за свободу насильственными методами. Необязательны вот эти внешние атрибуты. Главное — что у тебя внутри, на душе. Свободу нашему футболисту за океаном», — сказал Губерниев в Telegram.



Ранее Сарамутина отстранили от игр в США за отказ преклонить колено.