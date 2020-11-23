Носов предположил, что общество накинулось на Яндиева из-за его национальности

Экс-дзюдоист Дмитрий Носов предположил, что общество встало на сторону Сергея Харитонова из-за того, что Адам Яндиев ингуш.

Напомним, конфликт между бойцами произошел 13 ноября. Против Яндиева возбудили уголовное дело.

«Когда эта история произошла, я понял, что все на Яндиева накинутся только из-за того, что он ингуш. Общество перегрето, нужно куда-то выплескивать. Меня больше интересует вопрос, почему он ударил», — передает слова Носова «СЭ».

Также Носов отметил, что не может отец четырех детей, нормальный, адекватный человек вот так просто накинуться на другого человека.

Ранее Харитонов прокомментировал конфликт с Яндиевым.