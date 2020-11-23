Семин прокомментировал победу Медведева на Итоговом турнире ATP

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу Даниила Медведева на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне, передает Sport24.

Напомним, что Медведев в финале турнира обыграл австрийского теннисиста Доминика Тима (4:6, 7:6, 6:4).

По словам тренера, он хотел бы поздравить Медведева от себя и от своих друзей, которые следят за его необыкновенным талантом. Семин отмечает, что российский теннисист показал весь свой характер и мастерство.

«О нем можно говорить, как о будущей первой ракетке мира. У него все еще впереди», — сказал он.

Отметим, что Медведев стал вторым российским теннисистом в истории, которому удалось выиграть Итоговый турнир ATP. В 2009 году это сделал Николай Давыденко.

Ранее Кафельников прокомментировал победу Медведева на Итоговом турнире ATP.