Матч «Атлетико» — «Локомотив» в Лиге чемпионов обслужит бригада арбитров из Словении

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и московским «Локомотивом» обслужит бригада арбитров из Словении, сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Главный арбитр встречи — Славко Винчич. Ассистенты — Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный арбитр — Раде Обренович. Арбитр на VAR — Бастиан Данкерт.

Игра «Атлетико» — «Локомотив» состоится 25-го ноября. Начало — 23:00 мск.

Напомним, что матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Локомотив» — «Атлетико» прошел в Москве 3-го ноября и завершился со счетом 1:1.

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