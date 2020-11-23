Скаут рассказал о реакции директора ЦСКА на его уход в «Спартак»
Карен Саркисян
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Футбольный скаут Антон Чистяков рассказал о реакции генерального директора московского ЦСКА Романа Бабаева на его уход в «Спартак», передает «Матч ТВ».
Напомним, что Чистяков до недавнего времени занимал пост спортивного директора «Спартака».
По словам скаута, они поговорили с Бабаевым максимально честно и корректно. Чистяков отмечает, что был приглашен на руководящую должность и ему было интересно самому сформировать скаутский отдел, потому что престижная ступенька в карьере.
Бабаев пожелал мне удачи, и мы до сих пор в хороших отношениях», — добавил он.
Ранее сообщалось, что четыре футболиста ЦСКА сдали сомнительные тесты на коронавирус.