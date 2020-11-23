Скаут рассказал о реакции директора ЦСКА на его уход в «Спартак»

Футбольный скаут Антон Чистяков рассказал о реакции генерального директора московского ЦСКА Романа Бабаева на его уход в «Спартак», передает «Матч ТВ».

Напомним, что Чистяков до недавнего времени занимал пост спортивного директора «Спартака».

По словам скаута, они поговорили с Бабаевым максимально честно и корректно. Чистяков отмечает, что был приглашен на руководящую должность и ему было интересно самому сформировать скаутский отдел, потому что престижная ступенька в карьере.

Бабаев пожелал мне удачи, и мы до сих пор в хороших отношениях», — добавил он.

Ранее сообщалось, что четыре футболиста ЦСКА сдали сомнительные тесты на коронавирус.