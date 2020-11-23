Медведев рассказал о причинах отсутствия бурного празднования победы на Итоговом турнире ATP

Российский теннисист Даниил Медведев сдержанность своего тренера Жиля Сервара в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Лондоне, передает официальный сайт ATP.

Напомним, что Медведев в финале турнира обыграл австрийского теннисиста Доминика Тима (4:6, 7:6, 6:4).

По словам теннисиста, он знает, как сдерживать эмоции, но негативные эмоции сложно контролировать. Медведев отмечает, что на экране показали 12 победителей Итогового чемпионата в Лондоне, все они лежали на корте, плакали, кричали, а в его случае даже не показали празднование.

«Я не хочу выглядеть самоуверенным или дерзким. Просто таков мой стиль, который останется на всю карьеру», — добавил он.

Отметим, что Медведев стал вторым российским теннисистом в истории, которому удалось выиграть Итоговый турнир ATP. В 2009-м году это сделал Николай Давыденко.

Ранее Канделаки прокомментировала победу Медведева на Итоговом турнире ATP.