Бывший депутат Госдумы РФ раскритиковал поведение поклонников Харитонова

Бывший дзюдоист и депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Носов на своей странице в Instagram раскритиковал поведение поклонников российского бойца смешанных единоборств (MMA) Сергея Харитонова.

Напомним, что Носов встал на сторону бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адама Яндиева в его конфликте с Харитоновым.

По словам бывшего дзюдоиста, он так часто слышит уверенные утверждения, что сделал и что из-за него произошло, что можно только улыбнуться, понимая уровень развития произносящих. Бывший депутат отмечает, что спорить бессмысленно и бесполезно.

«Это наркоманы, фанаты Айзы и Гуфа, а теперь еще и харитоновцы. Всплывают, когда их кумир где-то проявил себя», — написал он.

Напомним, что в результате драки Харитонова и Яндиева заведено два уголовных дела.

Ранее Яндиев показал видео примирения с Абдо.