Медведев завершил сезон на четвертом месте рейтинга ATP
Карен Саркисян
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Российский теннисист Даниил Медведев завершил сезон на четвертом месте рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, сообщает официальный сайт ATP.
Два других представителя России, Андрей Рублев и Карен Хачанов, заняли восьмую и 20-ю строчку рейтинга.
Первое место занял сербский теннисист Новак Джокович. Второе — испанец Рафаэль Надаль. Третье — австриец Доминик Тим.
Ранее Канделаки прокомментировала победу Медведева на Итоговом турнире ATP.