Медведев завершил сезон на четвертом месте рейтинга ATP

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Российский теннисист Даниил Медведев завершил сезон на четвертом месте рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, сообщает официальный сайт ATP.

Два других представителя России, Андрей Рублев и Карен Хачанов, заняли восьмую и 20-ю строчку рейтинга.

Первое место занял сербский теннисист Новак Джокович. Второе — испанец Рафаэль Надаль. Третье — австриец Доминик Тим.

Ранее Канделаки прокомментировала победу Медведева на Итоговом турнире ATP.