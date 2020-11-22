Глушаков мог перейти в «Астану»

Агент Рустам Раджабов заявил, что экс-футболист «Спартака» Денис Глушаков мог перейти в казахстанскую «Астану», передает Vesti.kz.

«Я вел переговоры по переходу Глушакова в «Астану». Все шло достаточно продуктивно. Мы обсуждали финансовые условия, сроки и некоторые нюансы личного контракта. Но он решил остаться в России», — сказал Раджабов.

Напомним, сейчас Глушаков является футболистом подмосковных «Химок».



Ранее Глушаков прокомментировал первый гол за «Химки».