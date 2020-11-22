Уткин — о Кокорине: органично он смотрелся только в тюрьме

Журналист Василий Уткин раскритиковал игру футболиста московского «Спартака» Александра Кокорина.

Напомним, 21 ноября красно-белые сыграли вничью со столичным «Динамо» (1:1).

«Максимально органично и более-менее незаменимо Кокорин смотрелся только в тюрьме. Он вызывал сочувствие. Он был вполне положительным персонажем, он был незаменим», — сказан Уткин на своем YouTube-канале.

Также Уткин отметил, что сейчас непонятно, выходит он на поле или нет, ведь он незаметен.



Ранее Доменико Тедеско оценил игру Кокорина в матче против «Динамо».