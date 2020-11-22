В ЦСКА перейдет аналитик «Сочи»

Московский ЦСКА создает аналитический отдел. «Чемпионат.com» со ссылкой на источник сообщает, что в клуб перейдет аналитик «Сочи» Евгений Шевелев.

«Армейцы решили усилить свои тренерские и аналитические возможности. Сегодня был последний матч Шевелева в качестве аналитика «Сочи», — сказал источник.

Стоит отметить, что данную информацию подтвердил комментатор «Матч Премьер» Роман Нагучев.



Ранее ЦСКА сыграл вничью с «Сочи» в матче 15-го тура РПЛ.