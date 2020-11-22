Футболист «Сочи» потерял сознание после столкновения с игроком ЦСКА
Андрей Черников
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22 ноября ЦСКА встречался с «Сочи» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 1:1.
В конце первого тайма полузащитник «Сочи» Жоаозиньо столкнулся с хавбеком ЦСКА Бактиером Зайнутдиновым.
После столкновения футболист черноморского клуба потерял сознание и некоторое время не мог прийти в себя.
Ранее ЦСКА сыграл вничью с «Сочи» в матче 15-го тура РПЛ.