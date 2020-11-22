Медведев поделился ожиданиями от встречи с Тимом в финале Итогового турнира ATP

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Рафаэля Надаля и вышел в финал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Встреча проходила в Лондоне, продолжалась два часа 36 минут и завершилась со счетом 3:6, 7:6, 6:3.

После игры Медведев поделился ожиданиями от встречи с австрийским теннисистом Домиником Тимом в финале Итогового турнира ATP, передает телеканал «Евроспорт».

По словам россиянина, Тим играет в очень хороший теннис и становится сильнее. Медведев отмечает, что у австрийского теннисиста есть преимущество, потому что у него больше времени на отдых.

«Надеюсь, что мне тоже его хватит», — добавил он.

Напомним, что финальная встреча Медведева и Тима состоится 22-го ноября.

Ранее сообщалось, что Надаль сразится с Медведевым в полуфинале Итогового турнира ATP.