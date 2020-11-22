«Атлетико» обыграл «Барселону» благодаря мячу Карраско

Мадридский «Атлетико» обыграл каталонскую «Барселону» в матче десятого тура испанской Примеры.

Встреча проходила в Мадриде и завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч в составе «Атлетико» забил Янник Карраско.

После десяти туров Примеры мадридский «Атлетико» набрал 17 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице. «Барселона» имеет 11 очков и идет на десятой строчке. Первое место занимает «Реал Сосьедад» с 20-ю очками.

Ранее «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ.