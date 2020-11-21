Защитник «Локомотива» прокомментировал победу над «Арсеналом»

Московский «Локомотив» обыграл тульский «Арсенал» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 1:0.

Единственный забитый мяч оказался на счету Антона Миранчука, который реализовал пенальти.

Отметим, что на 45-й минуте за две желтые карточки с поля был удален защитник красно-зеленых Ведран Чорлука.



Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев после игры прокомментировал победу своей команды над «Арсеналом», передает официальный сайт московского клуба.

Защитник отмечает, что в конце матча он получил небольшое повреждение и попросил замену, потому что «Локомотиву» нужен был свежий игрок. Игнатьев отмечает, что все матчи тяжелые, очки легко не даются и он рад, что команда победила.

«Показали характер. Использовали свой шанс, хотя их было немного», — добавил он.

Ранее «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» в матче РПЛ.