Защитник «Локомотива» прокомментировал победу над «Арсеналом»
Московский «Локомотив» обыграл тульский «Арсенал» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 1:0.
Единственный забитый мяч оказался на счету Антона Миранчука, который реализовал пенальти.
Отметим, что на 45-й минуте за две желтые карточки с поля был удален защитник красно-зеленых Ведран Чорлука.
Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев после игры прокомментировал победу своей команды над «Арсеналом», передает официальный сайт московского клуба.
Защитник отмечает, что в конце матча он получил небольшое повреждение и попросил замену, потому что «Локомотиву» нужен был свежий игрок. Игнатьев отмечает, что все матчи тяжелые, очки легко не даются и он рад, что команда победила.
«Показали характер. Использовали свой шанс, хотя их было немного», — добавил он.