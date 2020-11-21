Бывший тренер «Динамо» прокомментировал ничью со «Спартаком»
Карен Саркисян
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«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 1:1.
В составе «Динамо» забитым мячом отметился Дмитрий Скопинцев. В «Спартаке» — Роман Зобнин.
Бывший тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал результат игры, передает «Матч ТВ».
По словам тренера, во втором тайме «Спартак» перехватил инициативу и мяч «Динамо» не вытекал из логики игры. Новиков отмечает, что Скопинцев реализовал свою возможность в контратаке.
«Зобнин вел игру «Спартака», мог отличиться не раз», — добавил он.