Бывший тренер «Динамо» прокомментировал ничью со «Спартаком»

«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 1:1.

В составе «Динамо» забитым мячом отметился Дмитрий Скопинцев. В «Спартаке» — Роман Зобнин.

Бывший тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал результат игры, передает «Матч ТВ».

По словам тренера, во втором тайме «Спартак» перехватил инициативу и мяч «Динамо» не вытекал из логики игры. Новиков отмечает, что Скопинцев реализовал свою возможность в контратаке.

«Зобнин вел игру «Спартака», мог отличиться не раз», — добавил он.

Ранее «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» в матче РПЛ.