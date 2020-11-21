Хоккеист команды КХЛ «Барыс» в драке сломал челюсть своему одноклубнику

Хоккеист команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыс» Никита Клещенко в драке сломал челюсть своему одноклубнику Джесси Блэкеру, передает Telegram-канал «Арена Бреда».

Отмечается, что оба игрока не поехали на выездную встречу против уфимского «Салавата Юлаева».

Блэкер выступает за «Барыс» с 2018 года. Клещенко перешел в клуб из Нур-Султана в прошлом сезоне.



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