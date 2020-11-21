Хоккеист команды КХЛ «Барыс» в драке сломал челюсть своему одноклубнику
Андрей Черников
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Хоккеист команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыс» Никита Клещенко в драке сломал челюсть своему одноклубнику Джесси Блэкеру, передает Telegram-канал «Арена Бреда».
Отмечается, что оба игрока не поехали на выездную встречу против уфимского «Салавата Юлаева».
Блэкер выступает за «Барыс» с 2018 года. Клещенко перешел в клуб из Нур-Султана в прошлом сезоне.
Ранее хоккеист магнитогорского «Металлурга» подрался в самолете с ассистентом тренера.
November 21, 2020