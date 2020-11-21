Черышев вспомнил матч с Испанией в 1/8 финала ЧМ 2018 года

Игрок сборной России по футболу Денис Черышев вспомнил матч 1/8 финала чемпионата мира 2018 года против Испании, передает «Чемпионат.com».

Напомним, россияне победили в серии пенальти.

«С Испанией первая задача была — максимально компактно сыграть в обороне, а потом искать шансы у ворот соперника. В овертайме у нас были хорошие подходы. Не могу сказать, что терпели», — сказал Черышев.



Ранее Черышев рассказал о своей большой ошибке в матче с Турцией.