Трусова не смогла объяснить срыв тройного акселя на Гран-при России

Бронзовая призерка чемпионата Европы в женском одиночном фигурном катании Александра Трусова прокомментировала свое выступление в короткой программе на этапе Гран-при России. Об этом сообщает Sport24.

По ее словам, на разминке и на тренировках ей удавалось чисто исполнить тройной аксель.

«Не знаю, что случилось с акселем. Все, кроме него, можно считать нормальным. Буду больше работать, как всегда. Проблемы с флипом? Не знаю, я всегда стараюсь держать ребро», — сказала Трусова.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова осталась в ужасе после проката Алены Косторной на Гран-при России.