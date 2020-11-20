Трусова не смогла объяснить срыв тройного акселя на Гран-при России
Вадим Балканов
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Бронзовая призерка чемпионата Европы в женском одиночном фигурном катании Александра Трусова прокомментировала свое выступление в короткой программе на этапе Гран-при России. Об этом сообщает Sport24.
По ее словам, на разминке и на тренировках ей удавалось чисто исполнить тройной аксель.
«Не знаю, что случилось с акселем. Все, кроме него, можно считать нормальным. Буду больше работать, как всегда. Проблемы с флипом? Не знаю, я всегда стараюсь держать ребро», — сказала Трусова.
Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова осталась в ужасе после проката Алены Косторной на Гран-при России.