Россия может лишиться права проведения ЧМ по хоккею в 2023 году
Вадим Балканов
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Россия может лишиться права проведения чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Об этом сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, в Международной федерации хоккея (ИИХФ) могут рассмотреть вопрос о передаче права проведения мирового первенства другой стране, если минская часть ЧМ-2021 будет перенесена в Россию.
Фаворитом в гонке за право принять чемпионат мира в 2023 году является Швейцария, лишившаяся из-за пандемии коронавирусной инфекции турнира в 2020 году, и Канада, которая не проводила у себя данное соревнование с 2008 года.
Ранее сообщалось, что Федерация хоккея России (ФХР) выступила с заявлением о возможном переносе части чемпионата мира 2021 года в Россию.