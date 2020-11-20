Россия может лишиться права проведения ЧМ по хоккею в 2023 году

Россия может лишиться права проведения чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, в Международной федерации хоккея (ИИХФ) могут рассмотреть вопрос о передаче права проведения мирового первенства другой стране, если минская часть ЧМ-2021 будет перенесена в Россию.

Фаворитом в гонке за право принять чемпионат мира в 2023 году является Швейцария, лишившаяся из-за пандемии коронавирусной инфекции турнира в 2020 году, и Канада, которая не проводила у себя данное соревнование с 2008 года.

Ранее сообщалось, что Федерация хоккея России (ФХР) выступила с заявлением о возможном переносе части чемпионата мира 2021 года в Россию.