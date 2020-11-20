В оргкомитете ЧМ по хоккею прокомментировали возможный перенос турнира в Москву

В белорусском оргкомитете чемпионата мира по хоккею 2021 года прокомментировали возможный перенос минской части соревнований в Москву, передает РБК.

Напомним, журналист Райан Кеннеди заявил, что у Минска могут отобрать право проведения чемпионата мира, который они собираются провести совместно с Ригой. Также Кеннеди утверждал, что президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прилетел в Россию, чтобы обсудить данный вопрос с главой Федерации хоккея России (ФХР) Владиславом Третьяком.

«В оргкомитет не поступало никакой информации о возможной релокации турнира. Мы постоянно контактируем и с латвийскими партнерами, и со специалистами ИИХФ», — заявили в оргкомитете.

Также в организации отметили, что подготовка к чемпионату мира продолжается.

Ранее перенос чемпионата мира по хоккею в Россию назвали абсурдом.