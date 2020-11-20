Джикия: я не постоянный капитан сборной
Андрей Черников
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Игрок сборной России по футболу Георгий Джикия рассказал о том, за какие качества ему доверили капитанскую повязку.
«Приятно, что Станислав Саламович доверил мне повязку. Это большая ответственность. Но постоянный капитан сборной — не я. Так сложилось, что в последних матчах выполнял эти функции», — передает слова Джикии пресс-служба московского «Спартака».
Также защитник отметил, что в сборной есть много достойных игроков, которые провели за нее больше матчей, чем он.
Напомним, 18 ноября россияне уступил сербам в матче Лиги наций со счетом 0:5.
Ранее Юрий Лоза раскритиковал сборную России за поражение от Сербии.