Джикия: я не постоянный капитан сборной

Игрок сборной России по футболу Георгий Джикия рассказал о том, за какие качества ему доверили капитанскую повязку.

«Приятно, что Станислав Саламович доверил мне повязку. Это большая ответственность. Но постоянный капитан сборной — не я. Так сложилось, что в последних матчах выполнял эти функции», — передает слова Джикии пресс-служба московского «Спартака».

Также защитник отметил, что в сборной есть много достойных игроков, которые провели за нее больше матчей, чем он.

Напомним, 18 ноября россияне уступил сербам в матче Лиги наций со счетом 0:5.

Ранее Юрий Лоза раскритиковал сборную России за поражение от Сербии.