Экс-игрок «Спартака» Кечинов поддержал Черчесова
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов поддержал наставника сборной России Станислава Черчесова, передают «Известия».
Напомним, 18 ноября россияне уступили Сербии в матче Лиги наций со счетом 0:5.
«Сейчас Черчесов — идеальный вариант для сборной. Допустим, тренера меняют. Кто придет на смену? Новый иностранец? Считаю, это пройденный этап. У нас есть свои специалисты», — сказал Кечинов.
Ранее Черчесов не расстроился из-за отсутствия Артема Дзюбы после разгрома от Сербии.