Экс-игрок «Спартака» Кечинов поддержал Черчесова

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов поддержал наставника сборной России Станислава Черчесова, передают «Известия».

Напомним, 18 ноября россияне уступили Сербии в матче Лиги наций со счетом 0:5.

«Сейчас Черчесов — идеальный вариант для сборной. Допустим, тренера меняют. Кто придет на смену? Новый иностранец? Считаю, это пройденный этап. У нас есть свои специалисты», — сказал Кечинов.



Ранее Черчесов не расстроился из-за отсутствия Артема Дзюбы после разгрома от Сербии.