Хабибу подарили медаль с надписью «Лучшая мама»
Андрей Черников
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Бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову в Дербенте подарили медаль с надписью «Лучшая мама».
Фото награды спортсмен выложил в сторис Instagram.
«Вот такую медаль подарили в Дербенте», — подписал снимок Хабиб.
Также Хабиб провел встречу с местной молодежью. Ему вручили высшую награду города — медаль «Достояние Дербента».
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