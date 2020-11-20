Хабибу подарили медаль с надписью «Лучшая мама»

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Бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову в Дербенте подарили медаль с надписью «Лучшая мама».

Фото награды спортсмен выложил в сторис Instagram.

«Вот такую медаль подарили в Дербенте», — подписал снимок Хабиб.

Также Хабиб провел встречу с местной молодежью. Ему вручили высшую награду города — медаль «Достояние Дербента».

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