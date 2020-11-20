Гендиректор «Спартака» рассказал о реакции на скандальное фото Урунова

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о реакции на скандальное фото игрока красно-белых Остона Урунова, передает «Чемпионат.com».

Напомним, после перехода в московский клуб футболист выложил снимок, похваставшись покупками в дорогих московских магазинах.

Газизов сказал, что заставил Урунова удалить фотографию.

«Слушайте, он молодой парень. Купил вещи, показал. Я проблемы большой не вижу. Но я понял, что для болельщиков это будет выглядеть не очень», — добавил он.

Ранее Газизов назвал задачу «Спартака» на сезон.