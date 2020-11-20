Гендиректор «Спартака» рассказал о реакции на скандальное фото Урунова
Андрей Черников
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Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о реакции на скандальное фото игрока красно-белых Остона Урунова, передает «Чемпионат.com».
Напомним, после перехода в московский клуб футболист выложил снимок, похваставшись покупками в дорогих московских магазинах.
Газизов сказал, что заставил Урунова удалить фотографию.
«Слушайте, он молодой парень. Купил вещи, показал. Я проблемы большой не вижу. Но я понял, что для болельщиков это будет выглядеть не очень», — добавил он.