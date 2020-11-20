Экс-игрок «Спартака» Титов не верит в победу красно-белых над «Динамо»

Экс-игрок московского «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от дерби со столичным «Динамо», передает «Рейтинг Букмекеров».

Напомним, встреча состоится 21 ноября.

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«Спартак» не очень здорово выглядел перед паузой. Его нельзя называть фаворитом в этой встрече. «Динамо» в последнее время выглядело симпатичнее. Думаю, бело-голубые не проиграют», — сказал Титов.



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