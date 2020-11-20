Ягудин хочет восхищаться учениками Плющенко

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о соперничестве между тренерами Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко.

В мае 2020 года от Тутберидзе в академию Плющенко перешла Александра Трусова, которая владеет четверными прыжками. В июле стало известно о том, что чемпионка Европы — 2020 Алена Косторная также прекратила сотрудничество со специалистами «Хрустального» и ушла к двукратному олимпийскому чемпиону.

«Я хочу, чтобы и Этери выводила, и Женя выводил. А для меня, как для человека стороннего, человека, который комментирует, я хочу восхищаться выступлениями и учениками Жени Плющенко, и учениками… Глобально подводя, нашими фигуристами», — сказал Ягудин в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что Алина Загитова объяснила зрителям принципы просмотра фигурного катания.