Футболисты «Тамбова» готовы бойкотировать матч РПЛ со «Спартаком»

Футболисты «Тамбова» готовы бойкотировать матч Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» в Москве, передает «Чемпионат.com».

По информации источника, это произойдет, если до матча со «Спартаком» не решится вопрос по выплате долга перед футболистами.

Сообщается, что руководство Тамбовской области не перечисляло команде деньги, которые были заложены на сезон-2020/2021.

Напомним, матч «Спартак» — «Тамбов» должен пройти 5 декабря на стадионе «Открытие Арена».

Ранее защитник «Динамо» поделился впечатлениями от дебюта за сборную России.