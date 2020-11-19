Семин прокомментировал новость о возможном назначении Ротенберга на должность директора «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал новость о возможном назначении Бориса Ротенберга на должность генерального директора московского клуба, передает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что о возможном назначении Ротенберга на должность генерального директора «Локомотива» сообщал Telegram-канал «Честность — не порок».

По словам тренера, Ротенберг в состоянии работать на любой должности и имеет большой опыт в футболе. Семин отмечает, что у него нет информации и он не может комментировать.

«Если это произойдет, то у «Локомотива» будет хороший специалист, знающий свое дело», — добавил он.

Борис Ротенберг — предприниматель и владелец футбольного клуба «Сочи».

После 14 туров Российской премьер-лиги московский «Локомотив» набрал 21 очко и расположился на восьмом строчке в турнирной таблице. Футбольный клуб «Сочи» имеет 23 очка и идет на пятой позиции. Первое место с 31 очком занимает московский ЦСКА.

Ранее сообщалось, что сборная России опустилась в третью корзину жеребьевки отбора к ЧМ-2022.