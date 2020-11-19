Боярский призвал назначить Семина главным тренером сборной России

Сборная Россия потерпела разгромное поражение от национальной команды Сербии в матче шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

Встреча проходила в Белграде и завершилась со счетом 5:0.

После игры народный артист РСФСР, актер и певец Михаил Боярский раскритиковал Станислава Черчесова и призвал назначить Юрия Семина главным тренером сборной России, передает Sport 24.

По мнению артиста, ответственность за результат лежит на тренер, потому что национальная команда выглядела беззубой и неподготовленной. Боярский считает, что у Черчесова нет будущего и с ним у сборной России ничего не получится.

«Печально, что сборная России находится в футбольных задворках.

Считаю, нужно назначать Юрия Семина — это проверенный тренер», — добавил он..

Ранее сообщалось, что сборная России опустилась в третью корзину жеребьевки отбора к ЧМ-2022.