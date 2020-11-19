Бывший нападающий сборной России прокомментировал поражение от команды Сербии

Сборная Россия потерпела разгромное поражение от национальной команды Сербии в матче шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

Встреча проходила в Белграде и завершилась со счетом 5:0.

После игры бывший нападающий сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал поражение от национальной команды Сербии, передают «Известия».

По словам бывшего нападающего, удивительно то, с каким настроем футболисты сборной России вышли на поле и складывается ощущение, что они устали от долгих игр. Кирьяков отмечает, игроки сборной Сербии вышли с сумасшедшим желанием выиграть, при том, что для них игра не имела турнирного значения.

«Зрелище душераздирающее. Надо все проанализировать, сделать выводы и готовиться к чемпионату Европы», — добавил он..

Ранее сообщалось, что сборная России опустилась в третью корзину жеребьевки отбора к ЧМ-2022.