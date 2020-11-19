Бывший вратарь сборной России прокомментировал поражение от команды Сербии
Карен Саркисян
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Сборная Россия потерпела разгромное поражение от национальной команды Сербии в матче шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
Встреча проходила в Белграде и завершилась со счетом 5:0.
После игры бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин на своей странице в Instagram прокомментировал поражение от национальной команды Сербии.
По словам Нигматуллина, он в шоке от результата матча.
«Какая боль, какая боль! Сербия — Россия — 5:0. Какая ваша реакция на результат?» — спрашивает он у своих подписчиков.
Ранее сообщалось, что сборная России опустилась в третью корзину жеребьевки отбора к ЧМ-2022.