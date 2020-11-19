Медведев заявил о желании одержать победу над Надалем

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.

Во втором туре соревнований Медведев обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3.

Напомним, что вне зависимости от результата матча против аргентинского теннисиста Диего Шварцмана Медведев вышел в полуфинал турнира ATP с первого места в квартете. Его следующем соперником станет испанец Рафаэль Надаль или грек Стефанос Циципас.

После матча Медведев прокомментировал свою победу и оценил потенциальных соперников, передает Tennis Majors.

Российский теннисист напоминает, что в прошлом году проиграл и Надалю, и Циципасу.

«Хочу одержать свою первую победу над Надалем», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Медведев одолел Джоковича и вышел в полуфинал Итогового чемпионата АТР.