Джокович назвал Медведева одним из лучших теннисистов мира

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.

Во втором туре соревнований Медведев обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3.

После матча Джокович прокомментировал свое поражение, передает официальный сайт ATP.

По словам сербского теннисиста, ближе к концу матча он почувствовал себя лучше, однако первые минуты привели к тому, что он проиграл семь геймов подряд. Джокович отмечает, что Медведев был лучше, невероятно здорово подавал, прекрасно двигался и допустил не так много ошибок.

«Я не могу позволять себе подобное в матче с одним из лучших теннисистов мира», — добавил он.

Напомним, что вне зависимости от результата матча против аргентинского теннисиста Диего Шварцмана, Медведев вышел в полуфинал турнира ATP с первого места в квартете. Его следующем соперником станет испанец Рафаэль Надаль или грек Стефанос Циципас.

Ранее сообщалось, что Медведев одолел Джоковича и вышел в полуфинал Итогового чемпионата АТР.