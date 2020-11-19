Медведев стал первым российским теннисистом в полуфинале турнира ATP с 2009 года
Карен Саркисян
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Российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
Во втором туре соревнований Медведев обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3.
Таким образом, Медведев стал первым российским теннисистом в полуфинале турнира ATP с 2009 года
Напомним, что вне зависимости от результата матча против аргентинского теннисиста Диего Шварцмана Медведев вышел в полуфинал турнира ATP с первого места в квартете. Его следующем соперником станет испанец Рафаэль Надаль или грек Стефанос Циципас.
Ранее сообщалось, что Медведев одолел Джоковича и вышел в полуфинал Итогового чемпионата АТР.