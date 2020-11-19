Сборная Россия потерпела разгромное поражение от национальной команды Сербии в матче шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

Встреча проходила в Белграде и завершилась со счетом 5:0.

В составе сборной Сербии отличились Неманья Радоньич, Душан Влахович, Филип Младенович и Лука Йович, который оформил дубль.

Таким образом, сборная России потерпела самое крупное поражение с 2004 года. Тогда российская команда под руководством Георгия Ярцева в отборочном матче к ЧМ-2006 проиграла в гостях национальной сборной Португалии со счетом 1:7.

Ранее сообщалось, что сборная России опустилась в третью корзину жеребьевки отбора к ЧМ-2022.