Россия показала худший результат после Лихтенштейна среди вторых мест в Лиге наций
Карен Саркисян
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Сборная Россия потерпела разгромное поражение от национальной команды Сербии в матче шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
Встреча проходила в Белграде и завершилась со счетом 5:0.
В составе сборной Сербии отличились Неманья Радоньич, Душан Влахович, Филип Младенович и Лука Йович, который оформил дубль.
Таким образом, национальная команда Россия набрала восемь очков и заняла второе место в турнирной таблице группы 3 лиги В.
Отметим, что это худший результат после сборной Лихтенштейна среди вторых мест в Лиге наций.
Ранее сообщалось, что сборная России опустилась в третью корзину жеребьевки отбора к ЧМ-2022.