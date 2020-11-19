Россия показала худший результат после Лихтенштейна среди вторых мест в Лиге наций

Сборная Россия потерпела разгромное поражение от национальной команды Сербии в матче шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

Встреча проходила в Белграде и завершилась со счетом 5:0.

В составе сборной Сербии отличились Неманья Радоньич, Душан Влахович, Филип Младенович и Лука Йович, который оформил дубль.

Таким образом, национальная команда Россия набрала восемь очков и заняла второе место в турнирной таблице группы 3 лиги В.

Отметим, что это худший результат после сборной Лихтенштейна среди вторых мест в Лиге наций.

Ранее сообщалось, что сборная России опустилась в третью корзину жеребьевки отбора к ЧМ-2022.