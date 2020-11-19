Черчесов прокомментировал разгром сборной России со счетом 0:5

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на поражение со счетом 0:5 от национальной команды Сербии в гостевом матче Лиги наций УЕФА.

Специалист заметил, что победа хозяев была закономерна.

«Скажу банальность: у Сербии все залетело, а у нас — нет. Хотя я думаю, что, если бы мы даже забили в первом моменте, это ничего бы не изменило. Стоит быть объективным: сербы были свежее, лучше — они заслуженно выиграли. С другой стороны, не было движения, которое у нас должно быть. А когда команда физически не готова, сборная выглядит ниже своего уровня. Это уже который раз у нас подтверждается — здесь двух мнений быть не может, — цитирует Черчесова Sport24.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Ранее Бельгия обыграла Данию и вышла в плей-офф Лиги наций.