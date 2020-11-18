Сборная России проиграла Сербии со счетом 0:5 в Лиге наций

Сборная Россия потерпела разгромное поражение от Сербии в матче 6-го тура Лиги наций УЕФА.

Встреча в Белграде завершилась со счетом 5:0. У победителей отличились Неманья Радоньич, Душан Влахович, Филип Младенович и Лука Йович, который оформил дубль.

Россия набрала 8 очков и заняла второе место в турнирной таблице группы 3 лиги В. Сербия (6) стала третьей и осталась в лиге В.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 3 — 6-й тур

Сербия — Россия — 5:0

Голы: 1:0 — Радоньич – 10', 2:0 — Йович – 25', 3:0 — Влахович – 40', 4:0 — Йович – 45+1', 5:0 — Младенович – 64'.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что Жирков станет пятым футболистом, сыгравшим 100 матчей за сборную.